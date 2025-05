Capivara morta a tiros em 2023 ganha monumento no Caminhos do Morango, em Caxias

Monumento em homenagem a Nicanor Arquivo pessoal / Divulgação

Principal atração entre os visitantes do Caminhos do Morango entre 2021, quando apareceu no local, e 2023, quando foi morta a tiros por caçadores, a capivara Nicanor ganhará um monumento, que será inaugurado neste sábado em Vila Seca, no interior de Caxias do Sul.

Com venda de "capistel", um pastel em formato de capivara, uma pequena cerimônia está prevista para ocorrer às 15h. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

O mascote apareceu no dia 1° de abril de 2021 na propriedade de Elisana Stumpf e passou a fazer parte do dia a dia do estabelecimento. Não demorou para a dócil capivara se tornar uma das principais atrações do local, atraindo visitantes de diversas localidades.

— Ela apareceu bem pequenininha. Aí, eu criei ela na mamadeira, como se fosse um cachorro. Onde eu ia, ela ia atrás. Dormia dentro de casa e vivia solta. Ela foi o animal mais querido aqui dos Caminhos do Morango — afirma Elisana.

Em 16 de janeiro de 2023, a capivara desapareceu. Na época, de acordo com Elisana, o animal teria saído do pátio da empresa, à noite. A empresária relata ter ouvido um tiro e, no dia seguinte, ao sair para procurar Nicanor, encontrou uma poça de sangue próxima ao açude de um vizinho.

Cerca de um mês após o sumiço do animal, concluiu-se que Nicanor foi morto por caçadores. O inquérito da Polícia Civil identificou três suspeitos pelo crime.