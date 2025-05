Vendas tímidas e expectativa pelo sucesso: o primeiro mês do Centro de Capacitação e Comércio de Caxias do Sul

Vendas tímidas, desconhecimento do público sobre o local e expectativa pelo sucesso. Essas são as avaliações dos comerciantes que ocupam as bancas do Centro de Capacitação e Comércio (CCC) de Caxias do Sul, espaço inaugurado há um mês para realocar das calçadas os ambulantes.

O estabelecimento fica no prédio do Caxias Plaza Shopping, na Rua Sinimbu, e tem capacidade para 47 bancas, contudo, parte delas ainda está vazia. No andar superior, o CCC, que tem gerência da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae, também promove cursos de capacitação.

Na banca 10, o peruano Francisco Rivera, 51 anos, acredita que o baixo movimento de clientes pode ser em função do desconhecimento do público sobre o centro comercial. Para o vendedor de roupas, precisa ocorrer uma divulgação mais intensa:

— Para todo mundo (vendedores) está sendo devagar, foi fraco este primeiro mês. Até todo mundo conhecer vai custar um pouco.

"A estrutura está indo bem, pelo menos não estamos no frio e na chuva", elogia Chico. Ulisses Castro / Agencia RBS

Chico, como também é conhecido, mora há 20 anos em Caxias e não esconde a preocupação com as contas e despesas com a família — esposa e duas filhas crianças. Além disso, há novos compromissos: os comerciantes do local foram regularizados como microempreendedores individuais (MEIs), serviço que tem mensalidade de R$ 75,90, e, progressivamente, vão pagar aluguel.

Nesse primeiro ano, segundo a secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, os ex-ambulantes pagam de R$ 379 a R$ 529 mensais referentes à metragem da banca, enquanto a prefeitura subsidia o condomínio da área. A partir do quarto ano, está prevista a cobrança de 100% do aluguel e do condomínio.

— A estrutura está indo bem, pelo menos não estamos no frio e na chuva — elogia Chico, lembrando de episódios em que o céu fechava com nuvens carregadas e ele tinha que recolher rapidamente as mercadorias da calçada.

Indianara Branco, 38, conhece os comerciantes de quando estavam instalados na Rua Dr. Montaury. Ulisses Castro / Agencia RBS

"As pessoas estão conhecendo aos poucos"

A maioria dos clientes que caminhava pelos corredores do CCC, em uma manhã desta semana, observava os itens à venda e tirava dúvidas com os proprietários das bancas, em uma espécie de "reconhecimento do terreno".

A nutricionista Indianara Branco, 38, contudo, conhece os comerciantes de quando estavam instalados na Rua Dr. Montaury, a poucos metros dali. Isso a levou ao novo centro comercial decidida a comprar um tênis para o filho, Andryo Melo, 12.

— O espaço está bem organizado, distribuído, interessante. É maior aqui do que na rua — compara a mãe, enquanto o menino provava os sapatos.

Na entrada do CCC, com espaço para exposição na vitrine, está a banca 1, sob responsabilidade do senegalês Abib Diallo, 39. Quem passa por lá encontra camisetas, calças, bonés e aparelhos eletrônicos.

Diallo considera que o final do mês passado foi "parado" e espera um desempenho mais positivo para os próximos dias.

— Está indo devagar. Com uma mudança, sempre vai demorar. As pessoas estão conhecendo, tenho certeza que daqui a pouco vai ser bom. Posso falar que 40% das pessoas sabem que estamos aqui. Falta 60%. Com mais tempo, vão saber que estamos aqui. — projeta.

Microcrédito e cursos aos comerciantes

O secretário-adjunto do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Silvio Tieppo, afirma que, com base em pesquisa interna, os ex-ambulantes estão gostando do CCC.

— As vendas para alguns foi melhor e para outros ainda não está como deveria — salienta.

A pasta firmou um acordo com o Sebrae para promover sete cursos anuais aos comerciantes nas temáticas de gestão, marketing e finanças. O primeiro deles está marcado para os próximos dias 20, 21 e 22, com o foco em transformar o espaço comercial para vender mais.

Paralelo a isso, o CCC dispõe de cursos à comunidade em geral e abriga o Banco do Vestuário. Mais de 200 pessoas já foram capacitadas nessas iniciativas, conforme a secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico. Neste link, você confere quais oportunidades estão disponíveis.

"Estamos trabalhando para que seja um local de acolhimento, suporte e auto sustentabilidade", afirma Silvio Tieppo. Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico / Divulgação

Entre as novidades, Tieppo cita que a pasta está desenvolvendo com o Banco da Família um projeto para ofertar microcrédito, com juros baixos, aos vendedores. O intuito é aquecer a aquisição de uma maior diversidade de produtos, garantir que os ex-ambulantes consigam cumprir com as despesas — especialmente neste início — e melhorar o desempenho do CCC como um todo.

Na terça-feira que vem (13), uma reunião deverá definir qual o valor do aporte para a iniciativa. O empréstimo será de responsabilidade dos comerciantes — a disponibilidade do recurso ficará à critério do banco, a partir de avaliações.

— Temos muitos desafios, mas estamos trabalhando para que seja um local de acolhimento, suporte e auto sustentabilidade — sustenta o secretário-adjunto.

Regimento interno para condição de "shopping"

A prefeitura contratou uma consultoria do Sebrae para elaboração de um regimento interno que dará ao CCC, de acordo com Tieppo, a condição de "shopping". O documento deverá conter diretrizes como zelar pela limpeza e organização da área comum; respeitar o limite de cada banca; não obstruir o passeio do cliente ou visitante e horário de funcionamento mais atrativo (atualmente, é das 9h às 19h durante a semana).

A ideia é que a partir de um regimento interno, o CCC também possa convocar eventos culturais promovidos pelo município, como uma atração da programação da Festa da Uva, propõe Tieppo:

— Para que eles se sintam acolhidos não só no espaço, mas sim, que façam parte da cidade como um todo. O regimento de um shopping muda, mas não tanto, é só a dimensão, o tamanho do local. Os cuidados que um shopping tem também deve ter uma simples galeria.