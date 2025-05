Copa do Mundo feminina vai ter 48 seleções a partir de 2031

A Fifa anunciou, nesta sexta-feira, que o número de seleções que disputam a Copa do Mundo feminina vai subir de 32 para 48 a partir da edição de 2031 do torneio. A decisão segue o modelo que será aplicado a Mundial masculino, já em 2026, e foi tomada por unanimidade durante Conselho da entidade máxima do futebol.