Tapumes são instalados em local de acidente aéreo em Gramado

Terreno da loja de imóveis foi cercado por tapumes. Porthus Junior / Agencia RBS

O terreno atingido pela queda de uma aeronave em Gramado, na Serra, está cercado por tapumes. A medida busca preservar a área isolada, que envolve a loja de móveis que foi totalmente destruída pelo impacto do avião e também parte da pousada que ficou parcialmente danificada. O acidente aéreo no domingo (22) matou 10 pessoas da mesma família e deixou 17 pessoas feridas, sendo duas ainda hospitalizadas em Porto Alegre.

O isolamento da área foi autorizado depois que as autoridades concluíram, no fim da manhã de segunda (23), a retirada dos destroços da aeronave Piper Cheyenne e de restos mortais das vítimas do acidente. Os materiais do avião estão sendo enviados para o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que investiga o caso e deve emitir laudo explicando o que causou o acidente.

Ao mesmo tempo, familiares dos 10 mortos, que moram em São Paulo, estão sendo encaminhados para fazer coleta de DNA para confrontar a partir do material coletado no local do acidente. O entulho que restou no terreno, composto por ferro retorcido da estrutura da loja, deverá ser retirada pelos proprietários.

— Os tapumes foram colocados por solicitação dos bombeiros militares para evitar o acesso ao local e melhorar a fluidez no trânsito local. Ainda existe risco de queda de telhas ou outra estrutura da pousada — detalha o coronel Maurício Correa, comandante do Corpo de Bombeiros.

Imóveis atingidos do outro lado da rua também receberam tapumes. Porthus Junior / Agencia RBS

Quarenta e oito horas depois da queda, a rotina começa a ganhar normalidade no entorno da tragédia. O posto de combustível ao lado da pousada, que ficou fechado no domingo e na segunda, reabriu. Não havia ninguém trabalhando no local do acidente e o trânsito na Avenida das Hortênsias fluía normalmente. Os imóveis atingidos antes da queda do avião seguiam inalterados.