Igreja teve de tudo, inclusive papas casados, ricos e guerreiros

O papa da riqueza

Oriundo de uma família de empresários, ajudou a armar expedições para rechaçar os árabes da Espanha e, em meio a diversas conspirações no Vaticano, foi eleito papa em 1492, com o nome de Alexandre VI. Este foi o ano da definitiva expulsão dos mouros das terras espanholas.

Um homem de muitas mulheres

Papas casavam

Como se vê, papas casavam, guerreavam e enriqueciam durante a Idade Média. Era um tempo em que a Igreja Católica era vista como um império a ditar as regras em toda a Europa, em que padres figuravam entre os raros alfabetizados e em que se vendiam indulgências (absolvição dos pecados para conquistar um lugar no Céu). Algo bem diferente do cristianismo voltado aos pobres, pregado por Jesus de Nazaré. Isso mais entre a cúpula católica, porque alguns frades medievais renunciavam à riqueza para cuidar dos miseráveis, como fez São Francisco de Assis.

A reviravolta da Igreja Católica

O novo papa

Uma ligeira espiada no currículo do norte-americano Robert Prevost, eleito papa neste 8 de maio sob o nome de Leão XIV, mostra um homem com opção pelos pobres (seguidor de Francisco), com a maior parte da vida religiosa passada num país periférico, o Peru. Só que um pouco mais conservador que seu antecessor nos quesitos de sexualidade.