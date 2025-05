Polícia Civil pede prisão de suspeito de abusar sexualmente de cinco crianças em Canoas

O homem de 49 anos foi levado ao Hospital Universitário com sérias complicações em decorrência do espancamento. Duda Fortes / Agencia RBS

A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva de um homem que foi espancado por vizinhos em Canoas, na Região Metropolitana, na quarta-feira (7). Segundo a Brigada Militar, ele foi agredido por suspeita de ter abusado sexualmente de cinco crianças.

O homem de 49 anos foi levado ao Hospital Universitário de Canoas com sérias complicações em decorrência do espancamento. Um outro homem, de 42 anos, também estaria envolvido, mas conseguiu fugir do local.

O delegado Maurício Barcellos, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, aponta que a dinâmica dos fatos teve início após cinco crianças, com idades entre nove e 13 anos, fugirem de um abrigo da região. Elas foram acolhidas pelo homem, que as levou para casa.

O delegado afirma que ele gravou vídeos com conteúdos sexuais e depois disso levou as crianças à casa de um amigo. A polícia também encontrou imagens desse segundo homem com as crianças. Horas depois, o suspeito foi a um bar para divulgar os vídeos dos abusos para outras pessoas e oferecer a casa dele para que fizessem o mesmo.

A conversa foi gravada por moradores, que se revoltaram e invadiram a casa do homem. O outro homem envolvido foi perseguido pela população e conseguiu fugir, mas a polícia confirma que ele teve a casa incendiada no dia seguinte. Ambos têm antecedentes criminais por tráfico de drogas.

As crianças foram levadas novamente para o abrigo e devem realizar exames e avaliações psicológicas na próxima semana. As autoridades ainda não sabem o que motivou a fuga do local.