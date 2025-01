AGU notifica Facebook para remoção de vídeo em que Haddad diz que plano é "taxar tudo"

A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou ao Facebook nesta quinta-feira (9) uma notificação extrajudicial para que a plataforma remova, em 24 horas, um vídeo apontado como falso que circula nas redes em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, parece dizer que o plano do governo é "taxar tudo".



No material, ele também fala sobre a criação de um imposto "do cachorrinho de estimação", de um imposto "pré-natal" para mulheres grávidas e de um imposto "das bets". A fala do ministro foi alterada com uso de inteligência artificial.



"A análise do material evidencia a falsidade das informações por meio de cortes bruscos, alterações perceptíveis na movimentação labial e discrepâncias no timbre de voz, típicas de conteúdos forjados com o uso de inteligência artificial generativa", diz a AGU.