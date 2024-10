Rede de lojas de cosméticos de São Paulo, a Vonný terá mais duas unidades no Centro Histórico de Porto Alegre. Uma delas ficará na Rua dos Andradas, em um prédio histórico de 1913 deixado pelo banco Safra ao lado do Rua da Praia Shopping. A outra será instalada em um imóvel na Rua Voluntários da Pátria deixado pela Marisa, de roupas, no ano passado. As inaugurações ocorrerão até o final do ano.