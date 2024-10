Shopping que emprestou lojas a marcas atingidas por cheia terá 14 novas operações, de circo a cachorro-quente famoso

Após ter emprestado oito lojas por quatro meses a comerciantes atingidos pela enchente, o Canoas Shopping, na Região Metropolitana, prepara a chegada de 14 novas marcas até dezembro (veja a lista abaixo). Duas serão temporárias: uma loja de artigos de Natal e um circo no estacionamento. A superintendente Marli Schneider destaca ainda uma franquia de R$ 500 mil da Natura, de cosméticos, e a volta do famoso Cachorro do Rosário, que fechou um quiosque no shopping há quatro anos e agora assume um espaço de 40 metros quadrados na praça de alimentação.