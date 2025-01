'Edmundo chegou?': Maduro ironiza opositor González durante posse

"Quem caiu por aí? Edmundo chegou?", disse Maduro ao ouvir um barulho durante seu discurso no Parlamento, controlado pelo partido do governo.

González prometeu retornar "em breve" à Venezuela e pediu o apoio das Forças Armadas para assumir o poder no lugar de Maduro.

"Nos veremos todos muito em breve em Caracas, em liberdade", declarou González na quinta-feira no palácio do governo de Santo Domingo, após reunir-se com o presidente dominicano, Luis Abinader, que se declarou "um aliado".