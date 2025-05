"Uso para me deslocar e organizar o roteiro": público 60+ que viaja sozinho conta com assistência especial em aeroportos

Denise Gick, 67 anos, aproveita a aposentadoria para explorar o mundo sozinha. Duda Fortes / Agencia RBS

Viajar de avião sozinho pode ser um desafio para os idosos, especialmente aqueles com mobilidade reduzida ou que enfrentam barreiras de comunicação, como o idioma. Para atender esse público, companhias aéreas oferecem um serviço de assistência especial, que pode ser solicitado gratuitamente.

A iniciativa garante apoio desde o check-in até o desembarque, incluindo o deslocamento dentro do aeroporto e, em alguns casos, até a área pública de saída.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), o serviço está disponível a todos os passageiros com necessidades especiais, incluindo pessoas com mais de 60 anos. As companhias contam com profissionais treinados para esse tipo de atendimento, que pode ocorrer de forma presencial ou remota, dependendo da demanda e da estrutura do aeroporto.

A assistência inclui:

despacho de bagagem

condução até a aeronave

embarque e desembarque

acomodação no assento

auxílio com bagagem de mão

deslocamento até a área de restituição de bagagem

Passageiros com deficiência visual, por exemplo, podem viajar acompanhados por cães-guia.

A solicitação deve ser feita diretamente com a companhia aérea, preferencialmente no momento da compra da passagem ou, no máximo, com 48 horas de antecedência. Em casos que exigem autorização médica ou acompanhante, o prazo é de até 72 horas antes do voo.

“Sem dificuldade, você não viajou”

Denise Gick, 67 anos, é fonoaudióloga aposentada e trabalhou por décadas no serviço público na área da saúde. Natural de Uruguaiana e moradora de Porto Alegre, ela aproveita a aposentadoria para explorar o mundo — sozinha, com milhas e muita preparação.

— Sempre que tenho oportunidade, eu viajo. Já fui para a Europa, América Latina, Estados Unidos e até Cuba. Gosto de planejar tudo antes, começo a viajar já na preparação. O que vou vestir e os lugares que quero conhecer... — comenta.

Nas suas aventuras, Denise já percorreu Portugal, França, Itália, Grécia, Alemanha, República Tcheca, Áustria e outros países do Leste Europeu. Ela também já esteve na Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, Venezuela, além de Cuba e dos Estados Unidos.

Dificuldades com o idioma

Denise já esteve em visitou a Europa, América do Sul e Estados Unidos. Duda Fortes / Agencia RBS

Mesmo com o inglês limitado — “não dá pra filosofar, mas dá pra sobreviver”, brinca — Denise se vira bem em qualquer lugar. Mas, às vezes, a barreira linguística acaba prejudicando o passeio.

— Em Berlim, por exemplo, não fiz grandes amizades, mas queria muito ir a um jogo de futebol. Acabei indo só até a frente do estádio — relata.

A fonoaudióloga conta ainda que sempre busca os serviços de atendimento oferecidos pelas companhias aéreas. Para ela, o auxílio é importante na organização do roteiro.

— Uso sempre os serviços de atendimento ao turista para entender como me deslocar, pegar mapas e organizar o roteiro. Antes mesmo de sair do aeroporto, já procuro os órgãos públicos de apoio — explica.

Mas Denise também é resiliente diante de eventuais contratempos durante as viagens.

— Sem dificuldade você não viajou. Em Nápoles, por exemplo, cheguei à noite e o hotel não parecia o mesmo das fotos. Quando entrei no quarto, foi a coisa mais estranha que já vi. Tinha até roupas de outras pessoas! Mas, no fim, deu tudo certo — ri.

Na Peru, a experiência foi intensa: para chegar a Machu Picchu, precisou atravessar o país em meio a uma greve geral.

— Pegamos até caminhão de vaca! Depois alugamos vans pra subir. Claro, com o auxílio dos guias. Mas geralmente gosto de usar transporte público. Quero entender como é a vida das pessoas nos lugares.

Entre tantas viagens, Cuba se destacou.

— Foi maravilhoso. A cultura é incrível — completa.

Assistência especial em viagens aéreas

Quem tem direito?

Idosos a partir de 60 anos são considerados Passageiros com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) e têm direito a atendimento prioritário em todas as etapas da viagem aérea, conforme a Resolução nº 280/2013 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Como solicitar a assistência?

No momento da compra da passagem: Informe à companhia aérea sobre a necessidade de assistência.

Prazos para solicitação:

Até 72 horas antes do voo : para casos que exigem acompanhante ou cuidados médicos especiais (uso de maca, oxigênio, etc.), com apresentação do Formulário de Informações Médicas (MEDIF)

: para casos que exigem acompanhante ou cuidados médicos especiais (uso de maca, oxigênio, etc.), com apresentação do Formulário de Informações Médicas (MEDIF) Até 48 horas antes do voo: para demais necessidades, como uso de cadeira de rodas ou auxílio no embarque

Quais serviços são oferecidos?

As companhias aéreas devem oferecer, sem custo adicional:

Assistência no check-in e despacho de bagagem

Acompanhamento até a aeronave, incluindo controle de segurança

Embarque e desembarque prioritários

Acomodação no assento e auxílio com bagagem de mão

Condução até a área de restituição de bagagens

Acesso às instalações sanitárias, quando necessário

Apoio a usuários de cão-guia

Auxílio em conexões e escalas

Explicação individual dos procedimentos de emergência, se solicitada

Equipamentos de auxílio

Transporte gratuito de ajudas técnicas como cadeiras de rodas, muletas, andadores e próteses

Disponibilização de cadeira de rodas pelo aeroporto ou companhia, se necessário

Cães-guia são permitidos na cabine, desde que atendam às exigências de documentação e treinamento

Acompanhante

O passageiro pode viajar com um acompanhante maior de 18 anos , apto a prestar assistência

, apto a prestar assistência Em situações específicas (uso de maca, limitações mentais ou intelectuais), a presença de acompanhante pode ser exigida pela companhia

O acompanhante pode ter desconto na passagem, conforme a política da empresa aérea

No aeroporto

Antecedência recomendada : chegue com pelo menos duas horas de antecedência para voos nacionais e três horas para internacionais

: chegue com pelo menos duas horas de antecedência para voos nacionais e três horas para internacionais Check-in prioritário : informe a necessidade de assistência novamente no balcão

: informe a necessidade de assistência novamente no balcão Segurança: o procedimento de inspeção deve respeitar as condições do passageiro

Durante o voo

Assentos preferenciais próximos ao corredor e lavatórios, com braços móveis, devem ser disponibilizados conforme a necessidade

próximos ao corredor e lavatórios, com braços móveis, devem ser disponibilizados conforme a necessidade A tripulação está preparada para prestar auxílio durante o voo

Desembarque e chegada

O passageiro tem prioridade no desembarque , salvo em conexões imediatas

, salvo em conexões imediatas O apoio deve se estender até a área pública do aeroporto, incluindo a restituição da bagagem

Como funciona nas companhias aéreas

Latam

Oferece o serviço “Meet and Assist” em aeroportos brasileiros, com acompanhamento de um agente em todas as etapas — check-in, embarque, conexões e desembarque.

Passageiros com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e mães com bebês têm direito a filas especiais e prioridade na devolução de bagagens.

Itens como bengalas, muletas e cadeiras de rodas podem ser transportados sem custo adicional.

A tripulação também está treinada para auxiliar no uso da cadeira de rodas de corredor e no acesso aos banheiros durante o voo.

Azul

Disponibiliza assistência especial a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O serviço pode ser solicitado durante a compra ou até 48 horas antes do voo.

O passageiro pode despachar gratuitamente a própria cadeira de rodas ou usar uma fornecida pela companhia. Em voos operados pela Azul Conecta, o serviço pode não estar disponível.

Para casos com o cartão FREMEC (Frequent Traveller Medical Card), o pedido deve ser feito entre 30 dias e sete dias úteis antes do embarque.

Gol Linhas Aéreas

Oferece suporte a passageiros com mobilidade reduzida, incluindo cadeira de rodas até a porta da aeronave e substituição quando necessário. Bengalas, andadores e muletas podem ser levados na cabine, conforme espaço.

A assistência cobre embarque, desembarque, conexões e apoio com bagagens. A solicitação deve ser feita até 48 horas antes do voo. Para casos médicos, é necessário atestado com até 72 horas de antecedência.

TAP Air Portugal

Disponibiliza assistência personalizada em todas as etapas do voo, mediante solicitação via site ou central de atendimento.

Transporta até duas cadeiras de rodas por passageiro no porão e oferece cadeiras nos terminais e a bordo. Passageiros com cadeiras motorizadas devem informar o tipo de bateria.

A orientação é chegar ao aeroporto com três horas de antecedência para voos intercontinentais e duas horas para voos na Europa. Em casos de mobilidade severa, é recomendado viajar com acompanhante.

Custos e direitos

O atendimento especial não gera custos adicionais

O transporte de ajudas técnicas (bengalas, andadores, cadeiras de rodas) é gratuito

A cadeira de rodas pode ser despachada na porta da aeronave e devolvida logo após o pouso

Benefícios assegurados aos idosos

Embarque prioritário em viagens aéreas

Assentos preferenciais e espaços de atendimento sinalizados

Acessibilidade nos meios de transporte e terminais

Gratuidade no transporte coletivo urbano e semiurbano para maiores de 65 anos

Gratuidade ou desconto de 50% em transporte interestadual, conforme disponibilidade e regras

Desconto de 50% em ingressos para eventos culturais , esportivos e de lazer

, esportivos e de lazer Acesso preferencial em locais públicos e privados

