Quem é Ashton Hall? Conheça o influenciador que viralizou com rotina matinal

Vídeo alcançou mais de 1 bilhão de visualizações nas redes sociais. @ashtonhallofficial / Instagram / Reprodução

Um vídeo da rotina matinal do influenciador e coach fitness Ashton Hall viralizou nas redes sociais nos últimos dias. No conteúdo, o americano mostra o que faz desde o momento que acorda até o final da manhã, com alguns comportamentos inusitados.

O vídeo gerou diversas reações bem-humoradas dos usuários. Muitos brincaram também com memes, piadas e paródias de diversos trechos do vídeo.

No total, já foram mais de 1 bilhão de visualizações e 5 milhões de curtidas. Veja o vídeo abaixo.

Rotina de Ashton Hall

Segundo o vídeo, Hall começa o dia às 3h50min. Os primeiros momentos incluem a curiosa remoção de uma fita da boca — técnica que seria usada para estimular a respiração nasal —, escovação de dentes e 20 minutos de exercícios físicos.

Em seguida, ele escreve em um diário, assiste a vídeos motivacionais e mergulha o rosto em uma tigela com gelo e água mineral. A rotina segue intensa: às 6h, ele já está na academia, onde corre na esteira antes de nadar.

Um dos momentos repercutidos nas redes foi justamente na piscina: o influenciador pulou para um mergulho em um horário e caiu na piscina apenas quatro minutos depois, conforme edição do vídeo.

Legenda do vídeo mostra que Hall pulou na piscina às 7h36min, mas caiu na água apenas às 7h40min. @ashtonhallofficial / Instagram / Reprodução

De volta para casa, Hall passa uma casca de banana no rosto, supostamente para benefícios à pele, e faz um segundo mergulho facial no gelo antes de iniciar o trabalho às 9h15min.

O impacto foi tão grande que as buscas por Saratoga Spring Water, garrafa de água que aparece no vídeo, aumentaram no Google após o viral.

Quem é Ashton Hall?

Instagram / ashtonhallofficial / Reprodução

O influenciador do vídeo é Ashton Hall, 29 anos. Também coach fitness, ele possui mais de 16 milhões de seguidores divididos entre Instagram, TikTok e YouTube.

Antes do sucesso na internet, ele também jogou futebol americano na faculdade. Em entrevista ao Ritz Gerald, em 2022, contou detalhes sobre a época na faculdade e como foi a decisão de começar a se exercitar.

— Eu estava me sentindo bem deprimido. Estar na NFL (National Football League, liga de futebol americano) era tudo em que eu conseguia pensar — contou Hall, na ocasião. — Fui ver alguns amigos, que fizeram algumas piadas sobre meu peso e físico na época. Então, comecei a procurar algumas fotos e pensei: "Cara, tenho que continuar", depois disso. Simplesmente continuei trabalhando duro. Senti a necessidade de compartilhar como fiz isso com as pessoas.

A popularidade nas redes sociais chegou durante a pandemia, quando publicava treinos para fazer em casa para pessoas sem acesso à academia.

— Perdemos nossos empregos por conta do surto (de covid-19) na Flórida quando estive lá por oito meses. Então, eu simplesmente decidi lançar uma plataforma de treinamento online. Eu imediatamente comecei a enviar vídeos para todos os lugares. Meus fãs curtiram a inspiração. Eles adoraram minha jornada atlética e eles gostariam de saber o que fiz para chegar onde estou — contou ao Ritz Gerald. — Eu estava treinando muito com meu próprio peso corporal e queria compartilhar o que eu poderia fazer enquanto as academias estavam fechadas.

Veja a repercussão nas redes sociais