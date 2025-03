"Talvez  a gente precise operar": filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar faz exames após dor no peito

A influenciadora fitness Maíra Cardi , 41 anos, levou a filha, Sophia Cardi Aguiar, 6, ao hospital para uma bateria de exames após a menina se queixar de dores no peito.

O caso foi compartilhado nas redes sociais, onde ela relatou que os primeiros resultados apontaram um pequeno orifício no coração da criança, o que pode exigir uma intervenção cirúrgica.

Investigação médica

Segundo a ex-BBB, Sophia apresenta dores no coração desde pequena, mas os sintomas se intensificaram recentemente. A menina é filha da influenciadora com o ator e cantor Artur Aguiar, com quem ela foi casada de 2017 a 2022.