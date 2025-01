Não pode lavar o cabelo? Entenda a tradição do Ano-Novo Chinês comentada por Yasmin Brunet e Viih Tube

A quarta-feira (29) marca o primeiro dia do Ano-Novo Chinês , data que envolve tradições e superstições. Entre os rituais para atrair a sorte no novo ciclo lunar , está o de evitar lavar o cabelo. A prática foi aderida também por celebridades brasileiras, como Yasmin Brunet e Viih Tube.

Por que não lavar o cabelo no Ano-Novo Chinês?

No país asiático, algumas famílias acreditam que lavar o cabelo no primeiro dia do ano pode tirar a sorte de todo o período. Isso aconteceria pois, no idioma chinês, a palavra "cabelo" soa semelhante a "prosperidade".