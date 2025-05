Dois homens são executados em Estância Velha

Guarda Municipal de Estância Velha / Divulgação

A Polícia Civil investiga a morte de dois homens em Estância Velha, no Vale do Sinos, na madrugada deste domingo (11). Segundo a Brigada Militar (BM), o duplo homicídio ocorreu por volta das 3h40min, na rua Carlos André Dauernheimer, no bairro União.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Estância Velha após uma ligação anônima informar possível confronto no local. Segundo a denúncia, dois homens a bordo de um veículo Corsa de cor bordô se aproximaram das duas vítimas e iniciaram uma briga.

Um deles estava armado e obrigou os homens a seguirem para os fundos do prédio da Associação de Moradores do Bairro Veneza, local onde foram executadas. Testemunhas relataram que os suspeitos fugiram minutos depois.

As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram encontradas com diversas perfurações no corpo, compatíveis com ataques de arma branca. A Brigada Militar foi acionada após a identificação dos corpos e não detalhou qual foi o objeto utilizado nos dois homicídios.

As autoridades indicam que as execuções podem ter sido motivadas por uma cobrança de dívidas relacionada ao tráfico de drogas. Ambas as vítimas possuem antecedentes criminais e um deles era considerado desaparecido pelas autoridades. Ninguém foi preso até o momento.