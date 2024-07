Instituto Rio Branco Notícia

Ministério das Relações Exteriores lança edital para concurso de diplomata; salário inicial é de R$ 20 mil

Inscrições começam na próxima segunda-feira (15) e vão até 26 de julho pelo site da Cebraspe. A primeira etapa do processo seletivo será aplicada no dia 15 de setembro, com uma prova objetiva

12/07/2024 - 16h00min