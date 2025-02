Gracyanne Barbosa acompanhou tudo o que rolou na casa do "BBB 25" do quarto secreto. Fabio Rocha / TV Globo / Divulgacao

Após estadia no quarto secreto do BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa voltou para a casa mais vigiada do Brasil no final da manhã desta quinta-feira (6).

A dinâmica teve início às 11h50min e não havia terminado quando a Globo encerrou a transmissão na TV aberta. No entanto, João Pedro se mexeu para abraçar Gracyanne e isso deve acarretar em punição. Por volta do meio-dia, os outros brothers abandonaram o jogo por conta da movimentação do brother.

A sister, que passou duas noites no local reservado após a eliminação da irmã, Giovanna, está imune e automaticamente no vip. O retorno da influenciadora marca o início do jogo individual nesta edição do reality show.

Com a chegada de Gracyanne, teve início a dinâmica do freeze, que "congelou" os participantes do programa.

— Amanhã, a gente vai fazer o freeze! Essa voz vai mandar todo mundo ficar parado, congelado, como estátua, sem se mexer. Nesse momento, Gracyanne vai entrar — contou Tadeu Schmidt no programa ao vivo de quarta-feira (5).

Caso alguém quebre as regras impostas pelo Big Boss e se mexa durante o freeze, haverá consequências para quase todos.

— Se alguém sair deliberadamente da posição de estátua, toda a casa perde o jogo e todo mundo vai para o Tá Com Nada, exceto Gracyanne, que continua imune e no vip — explicou o apresentador.

Freeze