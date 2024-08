O cantor Belo, 50 anos, falou abertamente sobre a separação de Gracyanne Barbosa, 40 anos, com quem viveu um relacionamento ao longo de 16 anos. Em participação no programa Sabadou com Virgínia Fonseca, do SBT, o músico comentou os rumores de que a modelo fitness teria tido um caso extraconjugal com o personal trainer Gilson de Oliveira enquanto os dois estavam juntos.