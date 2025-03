Após acusar Jay-Z por estupro, mulher afirma que não houve abuso

Rapper alega prejuízo de US$ 20 milhões com a acusação.

Uma mulher que havia processado Jay-Z por estupro retirou a ação judicial e afirmou ter sido orientada por seu advogado a realizar a denúncia. As informações são ABC News e Rolling Stone, que obtiveram uma gravação em que a mulher assume que não houve abuso por parte do rapper.

— (Jay-Z) estava lá, mas não teve nada a ver com nenhum ato sexual com você. Foi estritamente… — questiona um investigador na gravação, que recebe uma resposta de concordância da mulher.

— Foi ele (Buzbee) que meio que me empurrou para prosseguir com isso. Com Jay-Z — declarou.