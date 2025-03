Dezenas de corpos são exumados do hospital Al Shifa em Gaza

Trabalhadores da Defesa Civil exumam corpos no hospital de Al Shifa, em Gaza.

A Defesa Civil palestina anunciou que exumou 48 corpos nesta quinta-feira (13) do hospital Al Shifa na Cidade de Gaza, um dos principais centros médicos do território devastado por mais de 15 meses de combates entre o Hamas e Israel.

"Os outros dez corpos foram transferidos para o Departamento de Medicina Legal do Ministério da Saúde para identificação", afirmou.

Segundo o porta-voz, cerca de 160 corpos permanecem enterrados no complexo hospitalar, e as operações de exumação continuarão por vários dias.

Eles foram enterrados por equipes médicas e civis quando as operações do exército israelense impediram que os serviços de resgate os transportassem para os cemitérios.

Uma frágil trégua entre Israel e o Hamas entrou em vigor em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de guerra, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Em novembro de 2023, o Exército israelense lançou uma grande operação contra o hospital Al Shifa, acusando combatentes do Hamas de usá-lo como quartel-general militar, se misturar com civis e manter alguns reféns sequestrados no ataque de 7 de outubro, uma acusação refutada pelo movimento palestino.