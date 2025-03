Agergs suspende cobrança de multas da Corsan e corte de água em casos de irregularidades na medição

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) decidiu, por unanimidade, suspender a cobrança de multas e outros valores decorrentes de revisão nas faturas da Corsan/Aegea pelo prazo de 60 dias.

A medida também proíbe o corte no abastecimento de água em residências ou comércios onde tenham sido constatadas irregularidades na medição do consumo. A decisão, tomada na última quinta-feira (20), foi divulgada nesta terça-feira (25).

As suspensões são válidas em todos os 250 municípios regulados pela agência. Em janeiro, a Agergs instaurou um processo para fiscalização dos procedimentos adotados pela Corsan/Aegea na constatação de irregularidades na medição do consumo de água.

Problemas geram questionamentos

Problemas no abastecimento de água e cobranças indevidas aos consumidores atendidos pela Corsan/Aegea vêm sendo alvo de questionamentos em diferentes regiões do Estado. Em Passo Fundo, no Norte, por exemplo, a prefeitura decidiu multar a companhia em R$ 125 mil por dia devido a falhas no abastecimento.