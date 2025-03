Prefeitura de Santa Maria multa Corsan em R$ 934 mil por interrupção no abastecimento de água

A constante falta de abastecimento de água em Santa Maria aliada aos altos valores cobrados nas faturas de usuários, entre outros problemas enfrentados pelos moradores, fez com que a prefeitura de Santa Maria endurecesse as cobranças contra a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Na noite de quarta-feira (12), o prefeito Rodrigo Decimo determinou, por meio do Procon SM, uma multa de R$ 934 mil à Companhia .

O processo administrativo aberto pelo Procon SM entende que houve violação de direitos básicos do consumidor com a “interrupção do abastecimento de água encanada duas vezes, sendo a primeira ocorrência no dia 15 de janeiro e a segunda no dia 17 de janeiro (…)”.