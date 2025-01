Passo Fundo intensifica combate à dengue após primeira confirmação da doença em 2025

Orientação é não utilizar mais pratos em plantas, nem mesmo com areia, pelo risco de potencializar criadouros do mosquito.

No ano passado, Passo Fundo teve o maior número de contaminações registradas em toda a série histórica , iniciada em 2015, com 1.968 casos e três mortes.

No momento, as equipes trabalham com fiscalizações e orientações nas ruas, com a ajuda de 52 agentes de combate a endemias e 86 agentes comunitários de saúde.