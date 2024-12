O encontro entre o rabino e dom Jaime, em Roma, a poucas horas de o arcebispo da Capital ser empossado cardeal

Em Roma , Gershon encontrou-se nesta quinta-feira (5) com dom Jaime, que está hospedado do Colégio Pio Brasileiro, espécie de "casa" dos bispos brasileiros na capital italiana.

O encontro, a pouco mais de 48 horas da cerimônia de "posse" de dom Jaime como cardeal, foi cercado de emoção. O rabino o presenteou com a Torá, o livro sagrado do judaísmo, em português e hebraico. Recebeu do arcebispo o convite para cerimônia no Vaticano.