Há 15 anos, Haiti sofria o seu mais grave terremoto

O país, que conta com histórico de ditaduras corruptas, guerra civil, analfabetismo e extrema pobreza, ainda sofre atualmente com consequências do episódio.

— O país está muito pior do que antes. A cooperação internacional foi um fracasso. Agora em 2020, estão fazendo transições e mais transições e não se chega a uma democracia. As eleições no fim do ano estão em xeque — explicou o doutor em Relações Internacionais, Ricardo Seitenfus, especialista em Haiti.