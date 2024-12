O chapéu de cardeal que dom Jaime esqueceu em Roma

Mitra e a casula feitas pela empresa de Madalena Benchaya. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Dos 26 anos em que trabalha com vestimentas litúrgicas, 14 deles Madalena Benchaya dedica-se às roupas de dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre que foi criado cardeal da Igreja Católica no início do mês.

Uma celebração de acolhida, realizada nesta terça-feira (17) na Catedral Metropolitana, marcou a recepção da comunidade religiosa da Capital ao mais novo cardeal brasileiro. No evento, dom Jaime estava utilizando uma casula (espécie de cobertura sobre a batina) e uma mitra (chapéu) confeccionados pela Arte Sacra, empresa catarinense da qual Madalena é proprietária.

— Fiz a roupa de quando ele se tornou bispo, há 14 anos. Já é um amigo da família — contou à coluna.

Barrete, o chapéu de um cardeal, produzido por Madalena. Vitor Netto / Agência RBS

O traje vermelho, cor símbolo dos cardeais, foi usado somente no almoço após a celebração. Porém, o utilizado ontem por dom Jaime não foi feito por Madalena. Foi um presente de Roma. Contudo, o barrete, ou seja, o chapéu, foi confeccionado por ela:

— Dom Jaime esqueceu em Roma o barrete que ganhou do Vaticano. Então, me ligou e pediu que eu fizesse um novo para ele. Até brincou que o meu serviu melhor e disse que o do Papa tinha de ser colocado com força.

E não é só do religioso "cataúcho" (que nasceu em SC, mas galgou postos na Igreja no RS) que ela faz as vestimentas. Já vestiu os papas Bento XVI e Francisco.

— É uma honra. Uma gratificação muito grande. É o reconhecimento do trabalho de anos. Não só a mim, a toda a empresa e aos funcionários, porque são eles que as fazem — disse emocionada.