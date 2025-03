Academia onde mulher morreu reabre após quatro dias, em Caxias; polícia ouve testemunhas nesta segunda

Espaço funciona há 12 anos no bairro Esplanada. Luca Roth / Agencia RBS

Foi reaberta, na manhã desta segunda-feira (24), a academia Motivida, em Caxias do Sul. As atividades estavam suspensas desde quarta-feira à noite (19), quando a aluna Denise de Oliveira, 45 anos, morreu após cair da janela do local, que fica no segundo andar.

Leia Mais Mulher que morreu em academia de Caxias estava agachada executando exercício quando se desequilibrou, relata delegado

Responsável pelo caso, o delegado Edinei Albarello afirma que nesta segunda será tomado o depoimento de testemunhas, entre elas, o proprietário do estabelecimento, Rodrigo Brustolin de Oliveira. Ainda não há previsão para emissão dos laudos periciais, que devem esclarecer a causa e as circunstâncias da morte de Denise.

Leia Mais Mulher cai de segundo andar de academia e morre em Caxias do Sul

No início desta manhã, o aposentado Dirceu Strapasson, 59 anos, aluno da academia, conta que observou que houve a mudança de alguns aparelhos de lugar dentro do espaço. Com pouco mais de um ano frequentando a Motivida, disse que não pretende ir para outro lugar após o ocorrido:

— Acredito que foi uma fatalidade, então não tem por que eu mudar de academia. Percebi que teve uma mudança de localização de duas ou três máquinas, até para criar mais espaço.

Izete Pezzi, 70, é aluna há sete anos, e chegava nessa manhã para cumprir o primeiro de três treinos semanais.

— Eu fiquei chocada com o acontecido, acredito que pode acontecer com qualquer um, na academia ou outro lugar. O dono da academia sempre foi responsável e teve cuidados com seus alunos. Eu fico sentida — explica.

A motorista Janice Nogueira, 40, também retomou os treinos nesta manhã, na companhia dos filhos Jonas e Saulo.

— Acho que foi um acidente, acredito que a academia precise só rever algumas coisas, como a segurança perto dos vidros — diz.

Após pouco mais de uma hora de treino, a redatora Queli Borges, 33, relata que o espaço está adequado para receber os alunos:

— Está tudo bem seguro, trocaram equipamentos de lugar.

O comando do 5° Batalhão de Bombeiro Militar (BBM) informa que não houve interdição por parte da prevenção de incêndio, após a visita de sexta-feira (21).

O proprietário da Motivida, Rodrigo Brustolin de Oliveira, afirma que, por enquanto, prefere não se manifestar.

O acidente

O delegado Edinei Albarello informa que, preliminarmente, um professor da academia disse que Denise estava agachada, executando um exercício em um equipamento, quando se desequilibrou e foi projetada para trás, onde havia janelas de vidro. A estrutura rompeu e a aluna caiu sobre a grade de segurança do prédio. Denise foi socorrida, mas não resistiu.

A academia