Homem fica ferido após colisão entre dois carros no centro de Caxias

Acidente foi registrado no cruzamento da Rua Ernesto Alves com a Borges de Medeiros.

Um homem de 35 anos ficou ferido após uma colisão entre dois veículos na manhã desta segunda-feira (24), em Caxias do Sul. O acidente ocorreu por volta das 8h no cruzamento das Ruas Ernesto Alves com Borges de Medeiros, no Centro.

Os veículos envolvidos são um Renault Sandero e um Chevrolet Cobalt. O condutor do Cobalt foi removido do veículo por uma equipe do Corpo de Bombeiros e, depois, recebeu atendimento do Samu, conforme informações do Sargento Machado, dos bombeiros. O estado de saúde dela não foi informado. Já o motorista do Renault, de 41 anos, teve apenas escoriações.