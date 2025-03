Incêndio destrói residência e mata cachorro em Vacaria

Sinistro ocorreu no final da tarde de domingo, no bairro Monte Claro.

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa, no final da tarde deste domingo (23), em Vacaria. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado por volta das 18h, na residência, de cerca de 70m², localizada na Rua Bernardina Padilha, no bairro Monte Claro .

Os bombeiros informaram que duas pessoas que moravam na casa conseguiram sair antes que as chamas se alastrassem e não sofreram ferimentos. Entretanto, um cachorro que estava amarrado com uma corrente não conseguiu ser salvo.

Parte da casa era de alvenaria e outra parte de madeira. Cinco bombeiros atenderam a ocorrência com os dois caminhões. As causas do incêndio serão investigadas.