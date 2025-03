Youtuber Felipe Neto receberá homenagem da Assembleia do RS

Felipe Neto tem 47 milhões de inscritos no YouTube. Felipe Neto Instagram / Reprodução / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O youtuber Felipe Neto, um dos principais influenciadores digitais da atualidade no Brasil, receberá a Medalha da 56ª Legislatura do Parlamento Gaúcho. A homenagem, proposta pelo deputado estadual Leonel Radde (PT), ocorrerá no dia 28 de março.

De acordo com o parlamentar, a honraria é um reconhecimento ao trabalho do influenciador durante as enchentes que atingiram o Estado em 2024, quando mobilizou esforços para auxiliar os gaúchos afetados pela tragédia.

No mesmo dia, Felipe Neto fará uma palestra no Plenarinho da Assembleia Legislativa, onde apresentará um projeto educacional desenvolvido pelo Instituto o qual preside. A iniciativa tem como foco a saúde mental de jovens estudantes, abordando especialmente os desafios enfrentados no ambiente hostil das redes sociais.