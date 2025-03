Churrasco, uma vela em formato de "pimenta" e com a presença de ministros: como foi a festa de 60 anos de Paulo Pimenta

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O aniversário de 60 anos do deputado federal gaúcho Paulo Pimenta mostrou que, mesmo fora da atual configuração da Esplanada do governo Lula , não deixou de ser prestigiado.

Entre os convidados estavam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, o ministro da Defesa, José Múcio, a nova titular das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, o ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu e até o presidente do Inter, Alessandro Barcellos.