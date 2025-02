BRDE terá escritório de representação em Brasília

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) terá um escritório de representação em Brasília (DF) . A ideia é que o local entre em funcionamento até o fim do mês.

— Estamos em meio um forte processo de diversificação do nosso funding e todos os bancos internacionais têm escritórios estabelecidos em Brasília, sem falar que as principais decisões que impactam a nossa atividade, o mercado financeiro e as políticas de desenvolvimento são tomadas na capital federal — destacou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.