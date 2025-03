Série de debates antecipa temas da COP30 entre empresários, autoridades e pesquisadores no RS

O Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) está dando a largada para uma série de eventos em preparação para os debates da COP30 , que ocorre em novembro , em Belém. Serão cinco encontros, que culminarão no 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas , com discussões entre empresários, pesquisadores e autoridades sobre ambiente e desenvolvimento . O primeiro ocorre em 3 de abril e terá como título "O impacto da Redução de Carbono no Saneamento Básico".

Os convidados serão o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Bruno Vanuzzi, o presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), João Uez, e o diretor da Comusa (Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo), Neri Chilanti. A série Diálogos Sustentáveis, que ocorre na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, é uma iniciativa do presidente do Ilades, o advogado Marcino Fernandes Rodrigues Jr.