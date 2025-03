Consulado-Geral da Itália faz primeira convocação de 2025 para entrega da documentação para cidadania

— Foram chamados mil cadastros, mas como cada número corresponde a um núcleo familiar, temos uma média de 5 mil pessoas envolvidas no processo e com direito a receber a cidadania. A intenção é realizar mais convocações logo em seguida, e chamar em um curto período de tempo até o número 20.000 da fila — projeta Caruso.

O esforço do consulado tem agilizado os trâmites de entrega das documentações. No ano passado, Porto Alegre foi o segundo consulado do mundo em números de reconhecimento da cidadania italiana, ficando atrás apenas de Buenos Aires, na Argentina, que conta com contingente bem mais elevado de funcionários, em comparação à estrutura gaúcha.