Desconfiança, esse sentimento sempre presente no Oriente Médio, levou cessar-fogo ao colapso

Sobre a terceira e última fase não havia qualquer perspectiva de caminho a seguir: entrega de restos mortais, reconstrução de Gaza, suspensão do bloqueio do território palestino e o Hamas se comprometendo a não reconstituir capacidade militar — pontos quase inimagináveis tamanhas discordâncias e interesses envolvidos dos dois lados .

Não se sabe exatamente as razões do que estava na mesa para levar Israel a romper o cessar-fogo de forma unilateral. Sabemos que o governo Benjamin Netanyahu havia exigido libertação da metade do total de reféns ainda está em poder do Hamas (59 pessoas, 24 vivas e 35 mortas). A organização extremista não teria aceito.