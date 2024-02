Diferentemente do horóscopo baseado nas constelações estelares, mais comum no Ocidente, o equivalente chinês leva nomes de animais e segue tanto o calendário solar quanto o lunar. Por isso, o início dos anos não coincide com o calendário gregoriano, adotado na maior parte dos países do Hemisfério Oeste. Assim, o Ano Novo chinês é celebrado entre janeiro e fevereiro, com diferentes datas para cada astro.