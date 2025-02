Homem morre após colidir carro contra barranco na RS-359, em Cotiporã

Um homem de 51 anos, ainda não identificado oficialmente, morreu após colidir o carro que conduzia contra um barranco no km 14 da RS-359 , em Cotiporã. Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Miltiar (CRBM), o acidente ocorreu por volta das 21h de segunda-feira (24).

Ele era motorista de um Fiat Uno que teria perdido o controle do veículo em uma curva, invadido a pista contrária e colidido contra um barranco. Ele morreu no local. As causas do acidente serão investigadas. Conforme o CRBM, o local é de curva acentuada.