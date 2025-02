Obras de recapeamento na RS-235, em Nova Petrópolis, devem ser concluídas até sexta

Motoristas que trafegam pela região devem ter atenção à sinalização e limites de velocidade. Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) / Divulgação

Nesta semana, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) continua executando o recapeamento asfáltico da pista e do acostamento entre o km 3 e o 4 da RS-235, em Nova Petrópolis. Os serviços tiveram início na última semana e devem ser concluídos até a próxima sexta-feira (28), dependendo das condições climáticas.

Esse é o trecho que será utilizado por motoristas para chegar no novo cruzamento que está sendo construído no km 5 da rodovia, no bairro Vale Verde, que tem o objetivo de reorganizar o fluxo de veículos.

Após o serviço de recapeamento, equipes da estatal trabalharão na sinalização da estrada. De acordo com a assessoria de comunicação da EGR, no km 5 está sendo construída uma faixa para uso exclusivo de conversão, que permite que o veículo pare no centro da rodovia para fazer o cruzamento.

Rotatórias concluídas

No final do ano passado foram finalizadas outras duas obras na RS-235. Também em Nova Petrópolis, no km 8, a EGR concluiu os trabalhos no acesso ao bairro Pinhal Alto. Em Canela, foi finalizada a rótula na altura do km 46. Nessas duas interseções, o tráfego de veículos já está liberado.