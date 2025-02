Escolas de samba dos Grupos Ouro e Prata se apresentam em dois dias de desfiles. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Foram divulgados nesta quarta-feira (26) os horários dos desfiles dos Grupos Ouro e Prata do Carnaval 2025 de Porto Alegre. O evento ocorre nos dias 14 e 15 de março, no Complexo Cultural do Porto Seco.

A venda de ingressos segue aberta, por meio da plataforma Sympla (com taxa) e na bilheteria oficial, na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (sem taxa). Os valores das entradas nos camarotes e frisas variam entre R$ 2 mil e R$ 6 mil para ambas as noites. As frisas têm capacidade para oito pessoas e os camarotes, para 15.

Do total de 129 camarotes, ainda restam 40 disponíveis. Das 80 frisas, 50 já foram comercializadas, restando 30 à disposição do público. O acesso às arquibancadas do Porto Seco é gratuito. Este ano, serão disponibilizados 6.480 lugares.

Veja os horários dos desfiles

14 de março (sexta-feira)

Grupo Prata

21h30min – Filhos de Maria

22h35min – Protegidos da Princesa Isabel

23h40min – Realeza

Grupo Ouro

00h45min – Fidalgos e Aristocratas

2h – Acadêmicos de Gravataí

3h15min – Copacabana

4h30min – Imperadores do Samba

5h45min – União da Vila do IAPI

15 de março (sábado)

20h – Tribo Os Comanches

Grupo Prata

21h – Academia de Samba Praiana

22h05min – Unidos de Vila Mapa

23h10min – Império da Zona Norte

00h15min – União da Tinga

Grupo Ouro