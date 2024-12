João Fonseca repete feito que só fenômenos do tênis conseguiram com decisão no Next Gen Finals

João Fonseca é o número 145 do mundo. Divulgação / ATP Tour

O brasileiro João Fonseca irá disputar a decisão do Next Gen ATP Finals neste domingo (22). O tenista passou pelo francês Luca Van Assche na semifinal por 3 sets a 0. O torneio engloba os oito melhores tenistas de até 20 anos do circuito mundial. Na decisão, João Fonseca, atual número 145 do mundo, irá enfrentar o norte-americano Learner Tien.

Ao chegar à decisão, o carioca alcançou um feito impressionante. Aos 18 anos e três meses de idade, ele é apenas o terceiro tenista com menos de 19 anos a estar na final da competição. Os outros dois competidores foram Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Em 2019, aos 18 anos e dois meses, Sinner disputou a final e ganhou. Já em 2021, com 18 anos e seis meses na ocasião, Alcaraz esteve no jogo decisivo e também levou o troféu.

— Estou jogando em um nível muito alto, e estou muito orgulhoso de mim mesmo, do jeito que tenho feito minha rotina esta semana, tão focado. E sim, com minha família aqui, com meus treinadores, é difícil vir com três treinadores, mas é muito legal e espero poder ir para o título — disse João Fonseca neste sábado, depois da semifinal.

O adversário da decisão é um velho conhecido. Eles se enfrentaram na decisão da chave júnior do US Open do ano passado e na fase de grupos do ATP Next Gen. Ambos os jogos vencidos pelo brasileiro.

— É seguir para mais um jogo. Falta um. Obviamente estou feliz com meu resultado de hoje, mas vamos com tudo amanhã (domingo). Fisicamente estou muito forte, mentalmente também. Estou fazendo bons jogos contra jogadores muito duros — completou.

Sobre a partida que vale o título, ele disse estar bastante confiante em obter mais um resultado positivo, mas prevê um confronto muito complicado contra Learner Tien.