De ônibus espacial desintegrado ao fim da União Soviética: em quais momentos da história astronautas ficaram "presos" no espaço

Após problemas técnicos na nave espacial Boeing Starliner, que chegou à Estação Espacial Internacional em junho de 2024, os astronautas norte-americanos Sunita Williams e Barry Wilmore estão "presos" no espaço, com retorno à Terra programado apenas para fevereiro de 2025. O caso chama a atenção pelo longo período em que os cosmonautas permanecerão no espaço, mas é algo considerado "comum" em missões espaciais e não vai atingir o recorde de estadia fora do planeta.