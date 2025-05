D'Alessandro diz que Inter está mais visado pelos adversários: "Oscilação é normal"

D'Alessandro concedeu entrevista coletiva na Colômbia. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O Inter admite que vive um momento de oscilação na temporada 2025. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (7), em Medellín, o diretor-esportivo Andrés D'Alessandro fez um diagnóstico sobre a queda de rendimento nos últimos jogos e demonstrou confiança em uma retomada breve do melhor nível desempenho do time de Roger Machado. Possivelmente, já na partida desta quinta (8), contra o Atlético Nacional-COL.

O dirigente afirmou que, em virtude das boas atuações, o Colorado está sendo mais visado pelos adversários. O argentino citou ainda exemplos recentes do Flamengo e do Palmeiras, que oscilaram recentemente, mas logo apresentaram melhora.

— Nós temos que admitir que o rendimento não é o mesmo do ano passado e do Gauchão deste ano, mas a oscilação é normal. O Flamengo já oscilou e hoje está levantando a sua produção. O Palmeiras também começou não do jeito que a gente conhece e hoje tem melhorado muito o seu rendimento. Acho que todas as equipes vão passar por isso — disse.

D'Alessandro afirmou ainda que o estilo de jogo do Inter de Roger, que encantou o Brasil no ano passado e no início desta temporada, está sendo mais estudado pelos rivais. Por isso, na avaliação do argentino, é normal que a equipe enfrente mais dificuldade nos jogos.

— O Inter chamou muito a atenção nos últimos meses. No ano passado, o trabalho do Roger e da nossa preparação física foram muito elogiados. E no futebol não tem mistério, todo mundo se conhece. Então, as equipes começam a trabalhar de uma maneira diferente nos confrontos contra o Inter. E é o que a gente vê hoje, pelo respeito que os adversários têm com a maneira que a gente joga e com os nossos jogadores — analisou.

O diretor-esportivo afirmou ainda que, em vários jogos, a instabilidade ocorreu mais por desatenção do que por queda de desempenho e demonstrou confiança na retomada do melhor nível de atuação da equipe.

— A cobrança existe, mas muitas vezes a oscilação ocorreu mais por desatenção e por falta de concentração em alguns momentos do jogo. Mas a gente toma isso como natural. O importante é que a gente consiga ascender novamente no momento certo — finalizou.

O Inter enfrenta o Atlético Nacional-COL nesta quinta (8), às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.