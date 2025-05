Tietagem a Enner Valencia e disputa no meio-campo marcam treino do Inter em Medellín

Enner Valencia sendo tietado por torcedores. Ricardo Duarte / Inter

Enner Valencia é uma atração à parte na passagem do Inter por Medellín. No treino fechado realizado na tarde desta quarta-feira (7), no estádio do Envigado, o equatoriano foi bastante tietado por meninos da base do clube local, que acompanhavam o trabalho.

Com mistério no meio-campo, a atividade definiu a equipe para o jogo contra o Atlético Nacional-COL, nesta quinta-feira (8), às 21h30min. Contestado por parte da torcida, Valencia tem moral com os colombianos, sobretudo pelo histórico no futebol sul-americano, defendendo a seleção do Equador nas Copas do Mundo de 2014 e 2022.

O atleta terá na Colômbia mais uma oportunidade de voltar a desencantar com a camisa colorada sob o comando de Roger Machado.

O principal mistério está no meio-campo. De boa atuação nos treinamentos no CT do Parque Gigante, Gustavo Prado está cotado para ganhar uma das vagas nas pontas, onde disputa posição com Bruno Tabata. Já em relação ao time que perdeu para o Corinthians, Thiago Maia deve retornar ao banco.

D'Alessandro também prestigiado

Outro que tem moral com os colombianos é o diretor-esportivo D'Alessandro, um dos personagens da delegação mais reconhecidos pelo público local.

— O D'Alessandro ainda joga? — questionou um colombiano que transitava pelo hotel, sem saber que o argentino agora desempenha uma função de dirigente.

O provável time colorado para a partida desta quinta-feira (8), na Colômbia tem: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

Atlético Nacional-COL e Inter enfrentam-se nesta quinta-feira (8), às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.