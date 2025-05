Nacional-URU vence Bahia de virada e embola grupo do Inter na Libertadores

O Inter pode terminar a quarta rodada da Libertadores como líder do Grupo F , mas também tem a chance de cair para o terceiro lugar, em caso de derrota, e ficar fora da zona de classificação ao mata-mata da competição.

Isso porque, nesta quarta-feira (7), o Nacional bateu o Bahia, em Salvador, por 3 a 1, de virada . O resultado deixa a chave embolada, com todos os times com chances reais de classificação às oitavas de final.

Apesar da derrota, o Bahia, com sete pontos, segue na liderança da chave . Pelo menos até o jogo entre Inter x Atlético Nacional, em Medellín , nesta quinta-feira (8).

Segundo colocado no momento, o Colorado vira líder em caso de vitória . Se perder, é ultrapassado pelos colombianos, que têm três pontos.

O jogo em Salvador

Depois de um primeiro tempo sem gols, os mandantes abriram o placar, com Jean Lucas , logo no primeiro minuto da etapa final.

No entanto, 10 minutos depois, veio o empate, com Morales. Aos 23, Nico López, ex-Inter, marcou um golaço e virou para os uruguaios. O Bahia então foi pra cima, buscando o empate. Aos 40, em rápido contra-ataque, Millán decretou a vitória do Nacional.