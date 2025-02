Chegou a hora de o Inter exorcizar fantasmas

Torcida confia na qualidade do time. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A primeira fase do Campeonato Gaúcho ficou no passado. O Inter fez uma campanha segura e tem o maior número de pontos entre as equipes da competição.

Era isso que planejávamos durante a pré-temporada. Diferentemente de Grêmio e Juventude que sofreram com reformulações, o Colorado manteve o trabalho realizado no ano passado e seguiu com a mesma base de time. A direção fez tudo que é considerado ideal em um momento como esse.

A partir de agora essa fase ficou no passado. Nada que foi conquistado durante o Estadual pode ser levado em consideração. Inclusive, tudo será justificado se no final das contas o clube voltar a vencer o Gauchão. Para o torcedor isso é o principal, ainda mais levando em consideração a seca de títulos nos últimos anos. Caso contrário, será uma campanha que cairá no esquecimento.

São três anos sem chegar à final do Gauchão. Esse resultado está abaixo do aceitável para um clube com o tamanho do Inter. Nesse meio tempo a equipe perdeu a classificação para times mais fracos e menos badalados do que o elenco colorado. Em 2022, para o Grêmio que jogava a segunda divisão. Na temporada de 2023, eliminado em casa para o Caxias. No ano passado, ficou no caminho diante do Juventude.

O Inter tem a chance de exorcizar muitos fantasmas nessa reta final de competição. O primeiro é voltando a jogar a decisão. E, por óbvio, conquistar a taça. Esse resultado de campo é essencial para o restando da temporada. Uma derrota pode desmoronar todo projeto promissor da equipe capitaneada por Roger Machado.

A trajetória necessária para pensar em grandes títulos é começando pelos pequenos passos. O Estadual é um desses passos importantes para que o clube possa mudar sua história contemporânea.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.