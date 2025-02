As três opções avaliadas por Roger Machado para a vaga de Alan Patrick no Inter

Bruno Tabata aprimora a parte física para voltar ao time do Inter Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

De olho na fase final do Gauchão, o técnico do Inter, Roger Machado, prepara três alternativas no grupo para a vaga do meia Alan Patrick, lesionado. Para o jogo de ida da semifinal contra o Caxias, neste sábado (22), a tendência é de que Rafael Borré atue novamente na função, atrás de Enner Valencia. Para os jogos seguintes, porém, Carbonero e Bruno Tabata também são cogitados.

Em recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, o camisa 10 está fora da partida de ida e é dúvida para a partida de volta da semifinal, podendo inclusive retornar apenas em uma eventual final.

Até lá, porém, Roger irá avaliar o substituto do atleta de acordo com o adversário e o contexto de cada jogo.

Prós e contras das opções

Rafael Borré

Rafael Borré será titular. A dúvida é se no meio ou no ataque Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Como ficaria

É a tendência para o primeiro jogo contra o Caxias. A ideia seria repetir a estrutura adotada contra o Monsoon, no último sábado (15), com Rafael Borré de meia-atacante centralizado e Enner Valencia como centroavante. Wanderson e Carbonero devem atuar nas pontas.

Prós

A entrada de Borré no meio abre a possibilidade de Enner Valencia, que vive momento de ascensão, ingressar no ataque. Além disso, Rafael Borré é constantemente elogiado por Roger pela capacidade de tabelar com os companheiros no meio-campo.

Contras

Esta ideia tiraria Rafael Borré do ataque, o seu setor de origem. Apesar das virtudes citadas pelo treinador, a sua utilização no meio-campo trata-se de uma improvisação.

Carbonero

Carbonero pode atuar centralizado, se necessário Jefferson Botega / Agencia RBS

Como ficaria

O colombiano atuaria na vaga de Alan Patrick, com Wanderson e Vitinho nas pontas e Rafael Borré como centroavante.

Prós

Apesar de atuar preferencialmente pela ponta esquerda, Carbonero já atuou como meia centralizado no Racing e no próprio Inter, ao longo do Gauchão, sendo bastante elogiado por Roger. Além disso, essa opção manteria Rafael Borré na sua posição habitual.

Contras

A ideia manteria Enner Valencia no banco e tiraria Carbonero da ponta esquerda, onde costuma render mais.

Bruno Tabata

Bruno Tabata é o mais próximo do estilo de Alan Patrick Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Como ficaria

Se estiver recuperado de lesão, Bruno Tabata vira o mais cotado para o setor, entrando naturalmente na vaga de Alan Patrick, com Wanderson e Carbonero ocupando as pontas e Rafael Borré sendo o centroavante.

Prós

Meia de origem, Bruno Tabata é o atleta do grupo com características mais próximas às de Alan Patrick. É o único que, sendo utilizado na função, não seria uma improvisação.

Contras

Ainda realizando atividades de reforço muscular, o meio-campista não atuou nesta temporada e carece de ritmo de jogo. Por isso, a tendência é de que, quando liberado, comece no banco de reservas.