O insubstituível jogador do Inter

Alan Patrick foi diagnosticado com lesão ligamentar no tornozelo direito. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Para substituir Alan Patrick no Inter, não será possível apenas colocar alguém para vestir o uniforme, aquecer, receber as orientações de Roger Machado e entrar em campo com os companheiros.

Cada um dos 11 jogadores com a camisa vermelha contra o Caxias, na semifinal do Gauchão, terá consciência da importância de um armador em um time de futebol. Por mais que faça a maior entrega possível, nenhum atleta do grupo conseguirá fazer algo próximo do que o camisa 10 colorado entrega.

Alan Patrick é único no elenco do Inter capaz de, em um passe, derrubar uma retranca. Ou em um toque, pifar o companheiro na cara do gol, e ainda com um chute vencer o goleiro adversário.

O Colorado não terá esse jogador contra o Caxias no Centenário, no próximo sábado (22). Talvez nem no Beira-Rio. A grande missão de Roger é escolher um substituto que diminua a lacuna deixada pelo meia.