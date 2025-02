Teteu Severo avalia tretas que marcaram a semana no "BBB 25"; assista

A última semana contou com dinâmicas inéditas, reviravoltas e muito fogo no parquinho no BBB 25. Os acontecimentos que estão agitando o jogo são o tema do novo episódio do Emparedados, podcast de Zero Hora dedicado à cobertura do reality show. O programa será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (19), ao meio-dia, no YouTube e em GZH (assista na tela acima).

Com a participação do humorista Teteu Severo, as apresentadoras Camila Bengo, Kizzy Abreu e Rafaela Knevitz repercutem as tretas que movimentaram a última semana, como a briga entre Vitória Strada e as irmãs Camilla e Thamiris, e as acaloradas discussões entre Aline e João Gabriel.

A eliminação de Mateus, que deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite de terça (18), tampouco ficará de fora. Os motivos que levaram à saída do brother serão debatidos no programa, além dos memes que marcaram a trajetória dele no reality show.

Já no quadro Queridômetro, o humorista Teteu Severo revelará qual é seu participante favorito, aquele que receberá "coração", mas também para quem destinará o "vômito".