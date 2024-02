O Tribunal Provincial de Barcelona divulgou, na manhã desta quinta-feira (22), a sentença de Daniel Alves no julgamento em que o jogador era acusado de violência sexual. O jogador brasileiro foi condenado por quatro anos e seis meses. Além disso, ele terá de cumprir ainda mais cinco anos liberdade vigiada e pagará uma indenização de 150 mil euros (cerca de R$ 804 mil), e deverá arcar com as custas do processo. A decisão ainda é passível de recurso no Tribunal da Catalunha ou no Tribunal Supremo, a última instância do sistema judiciário espanhol.