Chegou ao fim, nesta quarta-feira (7), o julgamento de Daniel Alves no Tribunal de Barcelona, na Espanha. O jogador brasileiro foi acusado de agredir sexualmente uma mulher de 23 anos em uma casa noturna da cidade. A previsão é de que a sentença seja anunciada até o final de fevereiro, com prazo de 20 dias, conforme informações do jornal espanhol Marca.